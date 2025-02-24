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        GÜNCELLEME 3 - Karabük'te kardeşi ve yengesini silahla öldüren zanlı tutuklandı

        Karabük'te kardeşi ve yengesini silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 16:23 Güncelleme: 24.02.2025 - 16:23
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        GÜNCELLEME 3 - Karabük'te kardeşi ve yengesini silahla öldüren zanlı tutuklandı
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        Karabük'te kardeşi ve yengesini silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

        Yeşil Mahalle Kavşak Sokak'ta Afganistan uyruklu Norooz A. (29), aynı apartmanda yaşadığı kardeşi Kurban Ali Ahmadi (25) ve yengesi Leeqa Azimi'ye (27) iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle silahla ateş etti.

        Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, Kurban Ali Ahmadi ve Leeqa Azimi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay yerinden ticari taksiyle kaçan şüpheli, polis ekiplerince Eskipazar ilçesinde yakalandı.

        Bu arada, olay sırasında evde bulunduğu öğrenilen 5 çocuk, koruma altına alındı.

        Cenazeler, incelemelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse de olay yerine gelerek bilgi aldı.

        - "Çok sakindi"

        Zanlının cinayetin ardından bindiği taksinin şoförü Şafak Çomçalı (34), gazetecilere, gece saat 21.30 sularında Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'ndeki durakta iken Norooz A'nın kendisini telefonla arayarak taksi istediğini söyledi.

        Norooz A'yı aldıktan sonra 100. Yıl Mahallesi'nde bir adrese geldiklerini aktaran Çomçalı, şunları anlattı:

        "5 dakika kadar kapının önünde bekledim. Buradan tekrar cinayet işlenen adrese gittik. Orada indirdikten yaklaşık 15-20 dakika sonra arayıp Eskipazar'a gideceğimizi söyledi. Eskipazar'a 6-7 kilometre kala durmamı istedi. Üzerinde fazla para olmadığı için inmek istedi. Ben de hava soğuk, sonra verirsin diyerek Eskipazar girişindeki kavşağa kadar getirdim. Onu indirdikten 5 dakika sonra Karabük'e gelirken polis aradı. Şahıs hakkında bilgi verip geri dönmemi ve şahsı takip etmem gerektiğini söylediler. Eskipazar'a döndüm. Polisle irtibat halindeydim. Şahıs indirdiğim yerden yürüyerek Mengen yoluna gidiyormuş, orada yakalandı."

        Çomçalı, şüphelinin takside çok sakin olduğunu ve hiçbir yanlış hareket yapmadığını belirterek, araçtan inerken belindeki silahı fark ettiğini ancak kendisini tanıdığı için böyle bir ihtimal vermediğini, cinayet işlendiğini sonradan öğrendiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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