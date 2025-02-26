Karabük'te hastane yolunda doğumu başlayan kadın bebeğini ambulansta dünyaya getirdi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ambulansla hastaneye sevk edilen hamile kadın, sağlık ekibinin başarılı müdahalesiyle yolda doğum yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Esentepe Mahallesi'nde yaşayan S.D. (25), doğum eylemi ön tanısıyla 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı.

Ekipler, 40 haftalık hamile S.D'ye doğum sancılarının başlaması üzerine müdahale etti.

S.D, ambulans ve acil bakım teknikerleri Nurhan Dağdeler ve Ebru Yazar ile acil tıp teknisyeni İlker Dorukbaşı'ın bulunduğu sağlık ekibinin başarılı müdahalesiyle ambulansta 52 santimetre boyunda 3 kilo 950 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi.

Sağlık durumları iyi olan anne ve bebeği, Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Açıklamada, "Hem anneye hem de dünyaya yeni gözlerini açan minik bebeğimize sağlık, mutluluk ve başarı dolu hayat diliyoruz. Ayrıca bu süreçte özverili çalışmalarıyla hayat kurtaran sağlık ekibine sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.