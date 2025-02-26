Karabük'te elektrik direğine tırmanan sincap cep telefonuyla görüntülendi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde elektrik direğine tırmanan sincap, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde elektrik direğine tırmanan sincap, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Karıt köyünde bir kişi, telefon direğine tırmanan sincabı fark etti.
O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntüde, sincabın tellerde durması yer alıyor.
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