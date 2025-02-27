Safranbolu'nun tarihi camileri ramazana hazır

Karabük'ün UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki tarihi camilerde ramazan ayı hazırlıkları yapıldı.

Asırlık camiler, dış mimarileri, işlemeleri, minareleri ve kubbeleriyle ilçenin simgeleri arasında yer alıyor. Farklı mimari özellikleri ve halk arasında anlatılan yapılış hikayeleriyle dikkati çeken ibadethaneler, ramazan boyunca cemaatini ağırlayacak.

Karabük İl Müftüsü Ali Erhun, yaptığı açıklamada, ramazan ayında tüm camilerde cemaatle teravih namazlarının kılınacağını, mukabelelerin okunacağını belirtti.

Vatandaşlara, ramazanda Safranbolu'yu ziyaret edip ilçenin tarihi mirasını yerinde görmeleri tavsiyesinde bulunan Erhun, Safranbolu'da bir iftar veya sahur yapmanın ya da bir teravih namazı kılmanın manevi atmosferi hissetmek açısından önemli olacağını ifade etti.