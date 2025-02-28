Karabük'te 15 Temmuz şehitleri için "253 Hatim" programı düzenlendi

Karabük'te "Her Ay 253 Hatim" programı kapsamında 15 Temmuz şehitleri için dua edildi.

15 Temmuz Derneği koordinasyonunda Diyanet İşleri Başkanlığının katkısıyla düzenlenen program, Yenişehir Çamlık Camisi'nde gerçekleştirildi.

Programda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Kasidelerin de seslendirildiği programda, daha önce okunan 253 hatmin duası İl Müftüsü Ali Erhun tarafından yapıldı.

Programa, Vali Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, kurum müdürleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Programın ardından protokol üyeleri, darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbecilere direndiği sırada başından vurularak şehit düşen Metin Arslan'ın Öğlebeli Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Arslan'ın mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.