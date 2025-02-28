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        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük Belediyesi Halk Ekmek'te pide fiyatları belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 16:45 Güncelleme: 28.02.2025 - 16:55
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        Karabük'ten kısa kısa
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        Karabük Belediyesi Halk Ekmek'te pide fiyatları belli oldu.

        Karabük Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetinkaya, "Ramazan ayında hemşerilerimize 310 gram sade ramazan pidesini 15 lira, yumurtalı pideyi ise 20 lira fiyatıyla sunacağız. Ayrıca 200 gram ekmeğimizin fiyatında değişiklik yapmadan 7,5 lira olarak satışına devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Çetinkaya, ramazan'n tüm Karabüklü hemşerilerine huzur, sağlık ve bereket getirmesini diledi.

        - Karabük'e 14 hekim ataması yapıldı

        Sağlık Bakanlığı'nın 121. Dönem Devlet Hizmet Yükümülüğü (DHY) kapsamında yapılan kura çekimiyle Karabük'e 14 hekim ataması gerçekleşti.

        AK Parti Karabük İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, anesteziyoloji ve reanimasyon, iç hastalıklar, üroloji, göz hastalıkları, halk sağlığı ve radyoloji branşlarında 7 uzman hekim ile 7 pratisyen hekim, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve ilçelerdeki hastanelerde göreve başlayacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, bu atamalar sayesinde Karabük genelindeki sağlık hizmetlerinin daha etkin ve kapsamlı hale geleceğini belirtti.

        - Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden ramazan öncesi denetim

        Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesinde kent genelinde faaliyet gösteren fırın, pastane ve unlu mamul üretimi yapan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, üretim yerlerinde hijyen koşulları, gramaj uygunluğu ve son kullanma tarihi kontrollerini yaparak, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla işletmeleri denetledi.

        Standartlara uymayan işletmelere gerekli uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit eden durumlara karşı önlem aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, "Mübarek ramazan ayı öncesi, vatandaşlarımızın güvenle alışveriş yapabilmesi ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerimizi sürdürüyoruz. Hemşerilerimizin sağlığı bizim için her şeyden önemli." ifadelerini kullandı.

        - Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'dan ramazan ayı mesajı

        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çetinkaya, mesajında, ramazanın paylaşma, dayanışma ve manevi huzur ayı olduğunu belirterek, bu özel günlerin birlik ve beraberliği güçlendirmesi temennisinde bulundu.

        Toplumsal yardımlaşmanın önemine dikkati çeken Çetinkaya, "Bu mübarek ay, bizlere manevi yenilenme fırsatı sunuyor. Ramazanın rahmet ve bereketini hep birlikte paylaşarak sevgi ve hoşgörüyü çoğaltalım. Rabbim, tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul eylesin. Ramazan ayının Karabük'ümüze, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

        - Safranbolu'da ramazan davulu geleneği için protokol imzalandı

        Safranbolu Belediyesi, Gümüş Toplumu Destekleme ve Girişimcilik Derneği ile ramazan davulu geleneğini yaşatmak için protokol imzaladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında, ramazan davulcuları belirlenen kurallar çerçevesinde kentin sokaklarında sahur vaktini haber verecek.

        Davulcular, ayırt edici özellikte tek tip ve renkte yelek giyerek her gece imsak saatinden 1-1,5 saat önce kadar davul çalacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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