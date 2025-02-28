Karabük'te "Yanık Safran" tatlısı tescillendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir işletmeci, "dünyanın en pahalı baharatı" olarak bilinen safranı kullanarak yaptığı özgün tatlısı "Yanık Safran"a, Türk Patent ve Marka Kurumundan marka tescili aldı.

İlçedeki bir konağın işletmecisi yüksek mimar İbrahim Canbulat, gazetecilere, 2001'de Safranbolu'ya yerleştiğini, o yıllarda ilçede safran üretiminin az olduğunu söyledi.

Yıllar içinde safran üretiminin arttığını aktaran Canbulat, "Safranı yakarak özgün bir şey yaptık. Galiba dünyada safranı ilk yakan ben oldum. Safranın hem muhallebinin içindeki kıvamını ve rengini hem de yanık haldeki tütsüsünü konuklarımıza tattırıyoruz. Bu tatlı çok fazla ilgi görmeye başladı." diye konuştu.

Canbulat, bölgeye gelen turistlerin sadece yanık safran tatlısı yemek için rezervasyon yaptığını ifade ederek "O zaman da artık tescil edilmesi gerektiği ortaya çıktı. 3 aylık bir süreçte hem adı hem yapılış tarzı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından özgün bulundu. Bu tescil belgesi elimize ulaştı. Onur duyuyoruz. Bunun arkasından başka yemekler de gelecek. Burada bizim gibi bir takım işletmeler kolları sıvayıp safranlı bir Safranbolu gastronomisi yaratmak için çaba sarf edecekler." ifadelerini kullandı.

Canbulat, 12 kişilik "Yanık Safran" tatlısı için 1 gram içine, 1 gram da üzerinde yakmak için safran kullandıklarını kaydetti.