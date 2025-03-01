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        Karabük'te yoldaki birikintiden su içen karaca cep telefonuyla görüntülendi

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yoldaki birikintiden su içen karaca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 09:15 Güncelleme: 01.03.2025 - 09:15
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        Karabük'te yoldaki birikintiden su içen karaca cep telefonuyla görüntülendi
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yoldaki birikintiden su içen karaca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Toprakcuma köyü yolunda aracıyla seyir halinde olan sürücü, yoldaki birikintiden su içen karacayı fark etti.

        Karaca, bir süre daha su içtikten sonra gözden kayboldu.

        O anları ise sürücü, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

        Görüntüde karacanın su içmesi, ardından bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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