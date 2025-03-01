Karabük'te yoldaki birikintiden su içen karaca cep telefonuyla görüntülendi

O anları ise sürücü, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Karaca, bir süre daha su içtikten sonra gözden kayboldu.

Toprakcuma köyü yolunda aracıyla seyir halinde olan sürücü, yoldaki birikintiden su içen karacayı fark etti.

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