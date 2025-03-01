Karabük'te yoldaki birikintiden su içen karaca cep telefonuyla görüntülendi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yoldaki birikintiden su içen karaca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yoldaki birikintiden su içen karaca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Toprakcuma köyü yolunda aracıyla seyir halinde olan sürücü, yoldaki birikintiden su içen karacayı fark etti.
Karaca, bir süre daha su içtikten sonra gözden kayboldu.
O anları ise sürücü, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Görüntüde karacanın su içmesi, ardından bölgeden uzaklaşması yer alıyor.
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