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        Karabük'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Karabük'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 13:31 Güncelleme: 01.03.2025 - 13:34
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        Karabük'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Karabük'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        M.Y. idaresindeki 67 AEF 248 plakalı motosiklet, Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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