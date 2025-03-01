Karabük'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Karabük'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Karabük'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
M.Y. idaresindeki 67 AEF 248 plakalı motosiklet, Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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