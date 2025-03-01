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        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, ramazan ayının ilk sahurunda gençlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 13:56 Güncelleme: 01.03.2025 - 13:58
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        Karabük'ten kısa kısa
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        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, ramazan ayının ilk sahurunda gençlerle bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karabük Belediyesi Havuzlu Bahçe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen sahur programında gençlerle buluşan Çetinkaya, ramazanın manevi havasının gençler arasında paylaşılmasının önemine değindi.

        Çetinkaya, "Sizler bu şehrin ve ülkemizin emanetçileri, aydınlık yarınlarımızın umudusunuz. Sizler yapmış olduğunuz çalışmalarla toplumumuzun şekillendiricilerisiniz. Sizlerin ufku ne kadar geniş olursa sizlerin de nesillerinize bırakacağınız miras o kadar kuvvetli olur. Bu güzel ayı ve manevi atmosferini hep birlikte yürekten yaşayalım." ifadelerini kullandı.

        Her zaman gençlerin yanında olacaklarını vurgulayan Çetinkaya, gençlerin hem sosyal hem de kişisel anlamda gelişimini desteklemek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

        Sahur programı, Çetinkaya ve gençlerin arasında geçen sohbet sonrası hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

        - KBÜ'de "Filistin Edebiyatının 100 Yıllık Hikayesi ve Filistinli Kadınlar" konferansı gerçekleştirildi

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Filistin Edebiyatının 100 Yıllık Hikayesi ve Filistinli Kadınlar" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhittin Kapanşahin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersin Müezzinoğlu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Zeynep Özcan, Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Bozkurt Özyalçın, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

        Konferansın açılışında konuşan Prof. Dr. Karaş, Filistin edebiyatının sadece sanatsal alan olmadığını, aynı zamanda bir direniş ve kimlik mücadelesi aracı olduğunu vurguladı.

        KBÜ Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Özyalçın ise Filistinli kadınların edebiyat alanındaki mücadelesinin önemine dikkati çekerek, kadınların hem edebi hem de toplumsal direnişte oynadığı role vurgu yaptı.

        KBÜ Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde Genç KADEM Öğrenci Kulübünün de dahliyle düzenlenen söyleşide, yazar ve akademisyen Peren Birsaygılı Mut, Filistin edebiyatının 100 yıllık tarihi süreci ve bu süreçte Filistinli kadınların edebiyat içindeki rolü hakkında kapsamlı bilgiler verdi.

        Etkinlik sonunda, Rektör Yardımcısı Karaş, yazar Peren Birsaygılı Mut'a teşekkür belgesi takdim etti. Program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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