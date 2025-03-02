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        Karabük'te "Aile Yılı" kapsamında düzenlenen iftar programları başladı

        Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü işbirliğinde "Aile Yılı" kapsamında düzenlenen iftar programları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 09:30 Güncelleme: 02.03.2025 - 09:33
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        Karabük'te "Aile Yılı" kapsamında düzenlenen iftar programları başladı
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        Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü işbirliğinde "Aile Yılı" kapsamında düzenlenen iftar programları başladı.

        İlk iftar, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Halil Alper, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç ve ailelerin katılımıyla Karabük Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi.

        Programda konuşan Şahin, bu yıl aile kavramını ele alacaklarını belirterek, "Eğer sizlerin, çocuklarımızın bir sorunu olursa biz Valilik olarak her türlü sorununuzu dinlemeye ve çözüm üretmeye hazırız." dedi.

        Bilgiç de Cumhurbaşkanlığınca toplumun tüm kesimlerinde farkındalık oluşturmak amacıyla 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, yıl boyunca aile yapısının korunması, güçlendirilmesi ve gelecek nesillere sağlam miras olarak aktarılması için çalışmalar yürüteceklerini ifade etti.

        Bu kapsamda Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle iftar programları düzenlediklerini anlatan Bilgiç, "29 gün burada, 28 mahallemizden gelen değerli ailelerimizle olacağız. Buraya teşrif ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
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