Karabük'ten kısa kısa
Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen ÜNİDES Programı kapsamında "Karabük Demirinden Raylara: Ulaşımda Sürdürebilir Gelecek" projesi ile gençler TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne teknik gezi gerçekleştirdiler.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen ÜNİDES Programı kapsamında "Karabük Demirinden Raylara: Ulaşımda Sürdürebilir Gelecek" projesi ile gençler TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne teknik gezi gerçekleştirdiler.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik Lideri Muhammed İsmail Kibar rehberliğinde ve Said Feyyaz Oruç koordinatörlüğünde gerçekleştirilen geziye katılan gençler, demir-çelik sektörünün raylı taşımacılıkla entegrasyonu ve sürdürülebilir ulaşım alanındaki gelişmeleri yerinde gözlemleme fırsatı buldular.
Katılımcılar, Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın ürettiği demir-çelik ürünlerinin ulaşım sistemlerine nasıl entegre edilebileceği konusunda bilgi aldı. Teknik gezi, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.
- Karabük'te "Ramazan Tiyatrosu Mahallenizde" etkinliği düzenlendi
Karabük Belediyesi tarafından ramazan ayına özel olarak "Ramazan Tiyatrosu Mahallenizde" etkinliği düzenlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi'nde gerçekleşen etkinliğe vatandaşlar yoğun katılım sağladı.
Etkinlikte, geleneksel Türk gölge oyununun en sevilen karakterleri Hacivat ve Karagöz sahne alırken, çeşitli yarışmalar, müzik dinletileri ve oyun grupları da izleyicilere keyifli anlar yaşattı.
Mahalle sakinlerinin ilgi gösterdiği programda, Karabük Belediyesi tarafından katılımcılara ikramlar sunuldu. Çocuklar ve aileler, ramazan ayının manevi atmosferini eğlenceli etkinliklerle yaşama fırsatı buldu.
Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde devam edecek etkinliklerle vatandaşları bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Hem geleneksel kültürümüzü yaşatıyor hem de mahallelerimizde birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.
- Safranbolu'da "Askıda İftar" programları başladı
Safranbolu Belediyesince başlatılan "Askıda İftar" uygulaması, ramazan ayının ilk gününde Safranbolu halkının katılımıyla gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, uygulamanın ilk iftarını üstlenen Belediye Başkanı Elif Köse, orucunu ilçe halkıyla açtı.
Barış Sosyal Tesisleri Kent Lokantası'ndaki iftar programına, Köse'nin yanı sıra Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar, Belediye Başkan Yardımcıları Halil Bakkal ve Serkan Adabaş, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Katılımcılar, halkın dayanışmasını büyüten Askıda İftar uygulaması ve ilk gün iftarını vermesi dolayısıyla Köse'ye teşekkür etti.
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