Okul Sporları Gençler Dart Türkiye Şampiyonası, Karabük'te başladı
Okul Sporları Gençler Dart Türkiye Şampiyonası, Karabük'te başladı.
Okul Sporları Gençler Dart Türkiye Şampiyonası, Karabük'te başladı.
Yenimahalle Spor Salonu'ndaki şampiyonaya 29 ilden yaklaşık 500 sporcu, idareci ve antrenör katıldı.
Şampiyonanın açılış seremonisine, Karabük Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Yurt Hizmetleri Müdürü Mehmet Özkeskin, Şube Müdürü Serdar Ali Osman Sevim, antrenörler ve sporcular katıldı.
Açılışta konuşan Özcan, gençlerin spora olan ilgisini artırmak için yapılan bu tür organizasyonların önemli olduğunu belirtti.
Şampiyona yarın sona erecek.
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