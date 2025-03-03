Gazi Salim Çelik'in cenazesi, Karabük'te toprağa verildi

Karabük'te hayatını kaybeden gazi Salim Çelik son yolculuğuna uğurlandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde 1985'te çatışma sonucu gazi olan ve tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün vefat eden 61 yaşındaki Çelik için Safranbolu Navsaklar köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, Çelik'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sebahattin Çorbacı, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Gazinin cenazesi, Navsaklar Köy Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

Tören sonrası Vali Yavuz ve protokol üyeleri, gazinin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.