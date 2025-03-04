Karabük İHH iftar programı düzenledi

Karabük'te İHH tarafından iftar programı düzenlendi.

Kentteki bir düğün salonunda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Miraç Çoban, Karabük İHH Başkanı İbrahim Şentürk ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Çetinkaya, Karabük İHH'nın her yıl geleneksel iftar programı düzenlediğini söyledi.

Karabük İHH'nın yaptığı iyiliklerin her zaman destekçisi ve ortağı olduklarını belirten Çetinkaya, "Her zaman üzerimize ne düşerse canla başla yapmak arzusu içindeyiz. Bu iyilik hareketinin Karabük'te var olması bizler için de gurur verici." dedi.

Karabük İHH Başkanı Şentürk de ramazan ayında hedeflerinin büyük olduğunu dile getirerek, bütün destekçileri hayra davet etti.

Hep birlikte daha fazla insana umut olma yolunda el birliğiyle çalışacaklarını vurgulayan Şentürk, ramazan ayında daha fazla vatandaşa ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Şentürk, zekatları, sadakaları, fitreleri ve bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirterek, "Gazze'deki kardeşlerimizi de gündemden düşürmeyeceğiz, derneğimize iletilen yardımlarınızı vakitlice kardeşlerimize ulaştıracağız." ifadesini kullandı.

Program, dua edilmesinin ardından sona erdi.