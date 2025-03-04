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        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı

        Karabük'te düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 13:11 Güncelleme: 04.03.2025 - 13:12
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı
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        Karabük'te düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubes Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekiplerce kent merkezinde düzenlenen operasyonlarda, B.T'nin üst aramasında 8 sentetik ecza ele geçirildi.

        H.İ.E. ve Y.B'nin üst aramasında ise 3,17 gram sentetik uyuşturucu, 4 sentetik ecza ve cam aparat bulundu.

        E.Ö. ve M.A.K'nin üst aramasında da 10,56 gram sentetik uyuşturucu ve cam aparata el konuldu.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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