Karabük'ten kısa kısa

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, tamamlanma aşamasına yaklaşan Millet Bahçesi'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yüzde 80'i tamamlanan projeyle ilgili yetkililerden bilgi alan Çetinkaya, şehre kazandırılacak bu önemli yeşil alanın Karabük halkına sosyal, kültürel ve sportif birçok imkan sunacağını belirtti.

Proje kapsamında 15 dükkandan oluşan ticari alan, nikah salonu, kitap kafe, çocuk oyun alanları ve çeşitli spor sahaları yer alıyor.

Ayrıca, açık hava etkinliklerine ev sahipliği yapacak konser ve sinema alanı, anıt meydanı, çardaklar ve seyir terası gibi bölümlerle vatandaşların keyifli vakit geçirebileceği ortam oluşturuluyor.

Özellikle gençlere hitap eden kaykay pisti ve açık hava masa tenisi alanı gibi donatılarla spor yapma imkanı artırılırken, yaklaşık 79 bin metrekarelik geniş alana yayılan Millet Bahçesi, Karabük'ün yeşil dokusunu güçlendirecek önemli proje olarak öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetinkaya, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini vurgulayarak, "Millet Bahçesi projemizin Karabük'e kazandırılmasında katkı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, AK Parti Karabük İl Başkanımız Sayın Ferhat Salt'a, Milletvekillerimiz Sayın Cem Şahin ve Sayın Durmuş Ali Keskinkılıç'a teşekkür ederim. Onların destekleriyle bu projeyi hayata geçiriyoruz ve Karabük halkına modern yaşam alanı sunmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Safranbolu'da Karşılama Merkezi çalışmaları başladı

Safranbolu'da tur otobüsü kargaşasına son verecek Karşılama Merkezi çalışmaları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, UNESCO Dünya Mirası ve Cittaslow Kenti Safranbolu'da, şehir içi trafik sorununa da çözüm olacak Safranbolu Belediyesi Karşılama Merkezi için çalışmaların bir bölümünün Ramazan Bayramına kadar tamamlanması planlanıyor.