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        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, tamamlanma aşamasına yaklaşan Millet Bahçesi'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 14:55 Güncelleme: 04.03.2025 - 15:03
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        Karabük'ten kısa kısa
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        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, tamamlanma aşamasına yaklaşan Millet Bahçesi'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yüzde 80'i tamamlanan projeyle ilgili yetkililerden bilgi alan Çetinkaya, şehre kazandırılacak bu önemli yeşil alanın Karabük halkına sosyal, kültürel ve sportif birçok imkan sunacağını belirtti.

        Proje kapsamında 15 dükkandan oluşan ticari alan, nikah salonu, kitap kafe, çocuk oyun alanları ve çeşitli spor sahaları yer alıyor.

        Ayrıca, açık hava etkinliklerine ev sahipliği yapacak konser ve sinema alanı, anıt meydanı, çardaklar ve seyir terası gibi bölümlerle vatandaşların keyifli vakit geçirebileceği ortam oluşturuluyor.

        Özellikle gençlere hitap eden kaykay pisti ve açık hava masa tenisi alanı gibi donatılarla spor yapma imkanı artırılırken, yaklaşık 79 bin metrekarelik geniş alana yayılan Millet Bahçesi, Karabük'ün yeşil dokusunu güçlendirecek önemli proje olarak öne çıkıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetinkaya, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini vurgulayarak, "Millet Bahçesi projemizin Karabük'e kazandırılmasında katkı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, AK Parti Karabük İl Başkanımız Sayın Ferhat Salt'a, Milletvekillerimiz Sayın Cem Şahin ve Sayın Durmuş Ali Keskinkılıç'a teşekkür ederim. Onların destekleriyle bu projeyi hayata geçiriyoruz ve Karabük halkına modern yaşam alanı sunmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Safranbolu'da Karşılama Merkezi çalışmaları başladı

        Safranbolu'da tur otobüsü kargaşasına son verecek Karşılama Merkezi çalışmaları başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, UNESCO Dünya Mirası ve Cittaslow Kenti Safranbolu'da, şehir içi trafik sorununa da çözüm olacak Safranbolu Belediyesi Karşılama Merkezi için çalışmaların bir bölümünün Ramazan Bayramına kadar tamamlanması planlanıyor.

        Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Adabaş ile alanda incelemelerde bulunarak Fen İşleri Müdürü Sinan Çapraz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Celal Bayar Caddesi üzerinde yer alan ve dolgu malzemesi ile düzenlenen alanda, büyük tur otobüslerinin Tarihi Çarşı yerine burada park etmesi sağlanacak.

        Böylece, çarşı merkezindeki otopark ve trafik sorununun önüne geçilmesi hedefleniyor.

        - Safranbolu'da ramazan pidesi denetimi yapıldı

        Safranbolu Belediyesi Zabıta ekipleri, ramazan pidesinin standartlara uygunluğuna yönelik fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki tüm fırınları tek tek dolaşan ekipler, pide ve pide çeşitlerinin gramajlarını kontrol ederek 300 gramın altında olup olmadığını inceledi.

        Aynı zamanda hijyen koşullarını da denetleyen ekipler, halk sağlığını koruma adına titiz çalışma yürüttü.

        Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı boyunca bu denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

        - Yenice'de maden şehitleri için anma programı düzenlendi

        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesinde 3 Mart 1992 tarihinde meydana gelen grizu faciasında şehit olan madenciler için Karabük'ün Yenice ilçesinde anma programı düzenlendi.

        Maden Şehitleri Mezarlığı'nda düzenlenen programa, Yenice Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, ilçe protokolü ve maden şehitlerinin aileleri katıldı.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda şehitler için dua edildi.

        Program maden şehitlerinin mezarlarına karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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