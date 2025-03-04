Karabük Üniversitesinden kısa kısa

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Öğrenci Etkinlik Merkezi'nde Tarih Kulübü öğrencilerince "Tarih Meydanı: Yeniçeriler" söyleşisi gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sami Ağaoğlu'nun konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte, "Osmanlı'da Yeniçeri Ocağı Neden Kalktı ve Kalkmasaydı Neler Olurdu?" konusu ele alındı.

Söyleşide, Osmanlı döneminde Yeniçeri Ocağı'nın nasıl kurulduğu, kimlerden oluştuğu, görevleri ve kaldırılma süreci detaylarıyla değerlendirildi.

Söyleşi, soru-cevap bölümüyle sona erdi.

- KBÜ Rektör'ü Fatih Kırışık, ANKA Düşünce Platformu üyeleriyle bir araya geldi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Ankara Karabüklüler (ANKA) Düşünce Platformu üyeleriyle Ankara'da bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Karabüklü bürokratlar ve iş insanlarından oluşan ANKA Düşünce Platformunun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, KBÜ'nün mevcut durumu, akademik çalışmaları ve gelecek hedefleri ele alındı. Rektör Kırışık, üniversitenin ulusal ve uluslararası başarıları, fiziki gelişimi ve yürütülen projeler hakkında bilgiler verdi.

Kırışık, KBÜ'nün bilime, teknolojiye ve toplumsal faydaya katkı sağlayan projelere imza atmaya devam ettiğini vurgulayarak, üniversitenin sürdürülebilir büyüme vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmalara dikkati çekti.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Sosyalfest 2025'in hazırlıkları hakkında bilgi veren Kırışık, etkinliği çok daha geniş katılımla gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

ANKA Düşünce Platformu üyeleri de toplantıda Karabük'ün ve Karabük Üniversitesinin gelişimine katkı sağlamak adına işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Üniversite-sanayi işbirliği, öğrencilerin kariyer olanakları ve akademik projelerde ortak çalışmalar yapılması gibi konuların da ele alındığı toplantı, karşılıklı fikir alışverişiyle sona erdi.