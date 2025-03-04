Karabük'te kaçak kazı yapan 7 zanlı tutuklandı
Karabük'te kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Karabük'te kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda 7 zanlıyı yakaladı.
Operasyonda, elektrikli vinç, delici kırıcı alet, murç, 250 kilogram taşıma kapasiteli elektrikli vinç ve kazı malzemeleri ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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