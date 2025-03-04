Karabük'te kaçak kazı yapan 7 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda 7 zanlıyı yakaladı.

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