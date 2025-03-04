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        Karabük'te kaçak kazı yapan 7 zanlı tutuklandı

        Karabük'te kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 16:58 Güncelleme: 04.03.2025 - 17:10
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        Karabük'te kaçak kazı yapan 7 zanlı tutuklandı
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        Karabük'te kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda 7 zanlıyı yakaladı.

        Operasyonda, elektrikli vinç, delici kırıcı alet, murç, 250 kilogram taşıma kapasiteli elektrikli vinç ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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