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        Karabük'te hayvan bakımevlerinin kapasitesi artırılacak

        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, ildeki hayvan bakımevlerinin kapasitesinin bu yıl 382'den 1220'ye çıkarılmasının hedeflendiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 14:42 Güncelleme: 05.03.2025 - 14:54
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        Karabük'te hayvan bakımevlerinin kapasitesi artırılacak
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        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, ildeki hayvan bakımevlerinin kapasitesinin bu yıl 382'den 1220'ye çıkarılmasının hedeflendiğini bildirdi.

        Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen şubat ayı asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısında konuşan Yavuz, Karabük'ün huzuru ve güvenliği adına tüm kurumlarla var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

        Yavuz, şehrin huzuru ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin devam edeceğini kaydetti.

        Binaların yangından korunması adına ocak ve şubat aylarında valilik koordinasyonunda oluşturulan komisyonlar tarafından öncelikli olarak belirlenen yurt, pansiyon, otel ve Kur'an kursu gibi tesislerin denetimlerinin tamamlandığını dile getiren Yavuz, vatandaşların toplu bulunduğu bina ve tesisler olmak üzere tüm tesislerin yangından korunması için denetimlere düzenli aralıklarla devam edeceklerinin anlattı.

        Şubat ayında "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet"ten 8 işlem yapıldığı bilgisini paylaşan Yavuz, bu kişilere toplam 59 bin 934 lira idari ceza uygulandığını belirtti.

        Yavuz, şubat ayında İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı yapılarak sahipsiz hayvanların korunması ve rehabilite edilmesiyle ilgili kararlar alındığını ve bunların uygulanmasının yakından takip edildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "İlimizde 192 kapasiteli Karabük Belediyesi Bakımevi, 100 kapasiteli Safranbolu Belediyesi Bakımevi ve 90 kapasiteli Eflani Belediyesi Bakımevi olmak üzere toplam 382 kapasiteli 3 barınak bulunmaktadır. Karabük Belediyesi, Safranbolu Belediyesi ve Eflani Belediyesi tarafından kapasite artışıyla ilgili çalışmalar devam etmekte olup 2025 yılı içerisinde kapasitenin yüzde 319 artışla 1220'ye çıkarılması hedeflenmektedir. Eskipazar ve Yenice belediyelerimiz tarafından ise barınak kurulmasıyla ilgili proje çalışmaları devam etmektedir."

        Belediyeler tarafından sahipsiz hayvanların korunması, sahiplendirilmesi, kısırlaştırılması, barınak ve doğal yaşam alanlarının kurulması, rehabilite edilmesi gibi çalışmaların takip ve koordine edildiğini anlatan Yavuz, valilik tarafından vali yardımcıları başkanlığında oluşturulan komisyon tarafından yürütülen çalışmalar ve alınan kararların uygulanmasıyla ilgili denetimler de yaptıklarını kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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