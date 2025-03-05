Karabük'te ev ve bahçeden 1 kamyon çöp toplandı

Eve giden polis, zabıta ve belediye temizlik ekipleri, ev ve bahçenin çöplerle dolu olduğunu gördü.

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