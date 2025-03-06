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        Karabük'te temizlik işçisinin bayrak hassasiyeti takdir topladı

        Karabük'te temizlik işçisinin, çöpten bulduğu Türk bayrağını yerden alarak bahçe duvarına asması takdirle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 15:27 Güncelleme: 06.03.2025 - 15:27
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        Karabük'te temizlik işçisinin bayrak hassasiyeti takdir topladı
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        Karabük'te temizlik işçisinin, çöpten bulduğu Türk bayrağını yerden alarak bahçe duvarına asması takdirle karşılandı.

        Karabük Belediyesinde çalışan temizlik işçisi Berat Han Misoğlu (21), Kurtuluş Mahallesi Nergis Sokak'taki bir evde temizlik yaptığı sırada, çöpte Türk bayrağı olduğunu fark etti.

        Misoğlu, çöpten aldığı bayrağı öptükten sonra evin bahçe duvarındaki tel örgüye astı.

        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Türk bayrağına gösterdiği hassasiyetten dolayı Misoğlu'nu tebrik ederek, içinde Türk bayrağı olan plaket ve hediye çeki verdi.

        Berat Han Misoğlu, AA muhabirine, temizlik yaparken çöplerin arasında Türk bayrağı bulduğunu söyledi.

        Bayrağı görünce yerden kaldırmak istediğini belirten Misoğlu, "Yükseğe koymak istedim. Türk bayrağını layık olduğu yere bıraktım. Türk bayrağı bizim için değerli ve kutsal. Şehitlerimizin bize mirası." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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