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        Muhasebeciliği bırakıp çocukluk hayali ahşap sanatına yöneldi

        ORHAN KUZU - Karabük'te yaşayan Ceylan Çalıkbaşı, muhasebeciliği bırakıp çocuk hayalini gerçekleştirmek için marangoz tezgahının başına geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 11:56 Güncelleme: 07.03.2025 - 12:04
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        Muhasebeciliği bırakıp çocukluk hayali ahşap sanatına yöneldi
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        ORHAN KUZU - Karabük'te yaşayan Ceylan Çalıkbaşı, muhasebeciliği bırakıp çocuk hayalini gerçekleştirmek için marangoz tezgahının başına geçti.

        Kastamonu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümünden mezun olan 33 yaşındaki Çalıkbaşı, bir süre muhasebecilik yaptı.

        Ahşap sanatına ilgi duyan Çalıkbaşı, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 3 yıl önce babasının marangoz atölyesinde çalışmaya başladı.

        Babasının yanında işin inceliklerini öğrenen Çalıkbaşı, ahşaptan ürettiği hediyelik eşyaları müşterilerinin beğenisine sunmanın yanı sıra eski eşyaları da onarıyor.

        - "Kadınlar istedikleri zaman her şeyi yapabilir"

        Ceylan Çalıkbaşı, AA muhabirine, atölyede ahşap süs eşyaları üretimi ile tamirat ve tadilat işleri yaptığını söyledi.

        İşe ilk başlandığında zorluk çektiğini belirten Çalıkbaşı, "Bunun sebebi de hem bir kadın olmak hem de makinelerin yüksek devirlerde çalışması. Gerçekten tedbir ve bilgi gerektiren makineler. Şu an kullanabiliyorum. Zorlandığım zamanlar da oluyor. Zorlandığımda babamdan destek alıyorum." diye konuştu.

        Çalıkbaşı, kadınların istedikleri zaman her şeyi yapabileceğini vurgulayarak, "Kadınlar güçlüdür. Ayakta durmak aslında bizim en büyük görevimiz." dedi.

        Sabah dükkana gelince temizlik ve makinelerin bakımını yaptıktan sonra tezgahın başına geçtiğini anlatan Çalıkbaşı, sunumluk, kesme tahtası, vazo, biblo gibi dekoratif ürünleri müşterilerinin beğenisine sunduğunu kaydetti.

        Çalıkbaşı, ahşap ürünlerin doğal olmaları nedeniyle tercih edildiğini dile getirerek, "Hem yapısı hem de görüntü olarak çok şık durduğundan ahşaba geçmiş dönemlere göre ilgi ve alaka arttı. Biz de bundan memnunuz. Müşterilerin taleplerini karşılamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Ürünlerde ağırlıklı olarak çam ağacı tercih ettiklerini bildiren Çalıkbaşı, kayın, ceviz ve köknar da kullandıklarını söyledi.

        Çalıkbaşı, kadınların her alanda yer alması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Baktığım her yerde kadınları görmek istiyorum çünkü kadınlar gerçekten bulundukları alanda çiçekler açtırıyor. Kadınlara 'Yapamazsın.' dememeliyiz. Kadınlara aksine 'Yapabilirsin.' deyip destekleyerek, onlara yol göstermek gerekiyor."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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