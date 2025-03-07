Karabük'ten kısa kısa

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, üniversiteli gençlerle sahurda bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Havuzlu Bahçe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen sahur programında gençlerle sohbet eden Çetinkaya, görüş ve düşüncelerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetinkaya, "Gençlerimiz, geleceğimizin teminatıdır. Onlarla birlikte olmak, onların fikirlerini dinlemek bizler için çok değerli. Karabük Belediyesi olarak gençlerimize yönelik destek ve etkinliklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, üniversiteli gençlerin sosyal ve kültürel yaşamlarına katkı sağlamak amacıyla benzer buluşmaların devam edeceğini belirtti.

- KBÜ Rektörü Kırışık'tan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'a ziyaret

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı makamında ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, üniversite ve belediye arasındaki işbirliği imkanları ve ortak projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Rektör Kırışık, Altay'a KBÜ'nün Kentsel Tasarım ve Mimarlık Çalışma Takımı ile Kültür Sanat Çalışma Takımlarının projeleri hakkında bilgi verdi.

Bu kapsamda Konya Büyükşehir Belediyesi ile Karabük Üniversitesi arasında yapılabilecek işbirliği imkanları değerlendirildi.

Görüşmede Sosyalfest'in temel hedefleri de ele alındı.

- AK Parti Karabük heyeti Bakan Uraloğlu'nu ziyaret etti

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, AK Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Uraloğlu Batı Karadeniz'in lojistik üssü olacak Karabük Lojistik Merkez Projesi'nin, nisan ayında düzenlenecek Lojistik Koordinasyon Kurulu gündemine alınacağının müjdesini paylaştı.