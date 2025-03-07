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        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, üniversiteli gençlerle sahurda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 12:29 Güncelleme: 07.03.2025 - 12:35
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        Karabük'ten kısa kısa
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        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, üniversiteli gençlerle sahurda bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Havuzlu Bahçe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen sahur programında gençlerle sohbet eden Çetinkaya, görüş ve düşüncelerini dinledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetinkaya, "Gençlerimiz, geleceğimizin teminatıdır. Onlarla birlikte olmak, onların fikirlerini dinlemek bizler için çok değerli. Karabük Belediyesi olarak gençlerimize yönelik destek ve etkinliklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Çetinkaya, üniversiteli gençlerin sosyal ve kültürel yaşamlarına katkı sağlamak amacıyla benzer buluşmaların devam edeceğini belirtti.

        - KBÜ Rektörü Kırışık'tan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'a ziyaret

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı makamında ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, üniversite ve belediye arasındaki işbirliği imkanları ve ortak projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

        Rektör Kırışık, Altay'a KBÜ'nün Kentsel Tasarım ve Mimarlık Çalışma Takımı ile Kültür Sanat Çalışma Takımlarının projeleri hakkında bilgi verdi.

        Bu kapsamda Konya Büyükşehir Belediyesi ile Karabük Üniversitesi arasında yapılabilecek işbirliği imkanları değerlendirildi.

        Görüşmede Sosyalfest'in temel hedefleri de ele alındı.

        - AK Parti Karabük heyeti Bakan Uraloğlu'nu ziyaret etti

        AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, AK Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Uraloğlu Batı Karadeniz'in lojistik üssü olacak Karabük Lojistik Merkez Projesi'nin, nisan ayında düzenlenecek Lojistik Koordinasyon Kurulu gündemine alınacağının müjdesini paylaştı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Uraloğlu, "Şehrimizin büyümesi, sanayisinin güçlenmesi ve vatandaşlarımızın refahı için işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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