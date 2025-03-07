Karabük'ten kısa kısa

Karabük Üniversitesinde TÜBİTAK destekli projeyle geliştirilen magnezyum alaşımları, hem yakıt tasarrufu sağlayacak hem de sektördeki çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sunacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Karabük Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Ali Güngör ve doktora öğrencisi Yousef Mustafa Salem Fhail Boom, TÜBİTAK 1002 projesi kapsamında otomotiv ve havacılık sektörlerinde kullanılmak üzere hafif ve yüksek dayanımlı magnezyum alaşımlarını geliştirdi.

Projeyle hem yakıt tasarrufu sağlanması hem de sera gazı emisyonlarının azaltılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Güngör, enerji kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle hafif malzemelere yönelik arayışların arttığını belirtti.

Enerjiye olan talebin her geçen gün artığını aktaran Güngör, "Biz de 'Yakıt tasarrufu konusunda ne yapabiliriz?' sorusuna çözüm arayarak hafif metaller üzerinde çalıştık." ifadesini kullandı.

Güngör, magnezyumun bilinen en hafif metallerden biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu özellik kara ve hava taşıtlarında önemli avantajlar sağlıyor. Magnezyum, alüminyuma kıyasla yüzde 36, demire kıyasla yüzde 78 daha hafif. Bu da yakıt tasarrufunda kritik rol oynuyor. Ancak magnezyumun düşük dayanımı, korozyon direncinin yetersizliği ve şekillendirilebilme zorlukları nedeniyle endüstriyel kullanımı sınırlı. Bu dezavantajları gidermek için magnezyuma çeşitli elementler ekledik."

Proje kapsamında düşük oranlarda alüminyum, çinko, kalsiyum ve manganez içeren magnezyum alaşımlarını döküm yöntemiyle ürettiklerini ifade eden Prof. Dr. Güngör, "Isıl işlem ve sıcak haddeleme tekniklerini kullanarak, akma dayanımı 155 MPa (megapascal), çekme dayanımı 240 megapascal olan ve düzlem şekillendirilebilirlik özelliğine sahip magnezyum alaşımlarını geliştirmeyi başardık. Bu özellikler, magnezyumun başta otomobil sacı olarak kullanılmasının yanında direksiyon simidi, iç kapı iskeleti, koltuk iskeleti ve şanzıman kutusu gibi birçok parçada kullanılmasının önünü açıyor." ifadelerini kullandı.