Karabük'te 26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali yarışmasına başvurular başladı

26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali yarışmasına başvurular başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Belediyesi organizasyonunda düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğünce desteklenen, belgesel sinemanın en prestijli etkinliklerinden biri kabul edilen festival, belgesel tutkunlarını 26. kez bir araya getirecek.

Bu yıl 7-10 Mayıs'ta gerçekleşecek festival kapsamında düzenlenecek belgesel film yarışmasına başvurular başladı.

Başvurular, 31 Mart Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar "www.filmfreeway.com" üzerinden yapılabilecek.

Ulusal ve uluslararası kategorilerde düzenlenen yarışmada dereceye giren belgeseller, Altın Safran Ödül Heykelciği ve para ödülü alacak.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin koordinasyonunda, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce düzenlenen festival, kültürel mirasın korunmasına dikkati çekmeyi ve belgesel sinemanın gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Yarışma ve festival hakkında detaylı bilgiye, "www.altinsafran.org" adresinden ulaşılabilir.