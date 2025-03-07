Karabük'te asayiş

Karabük'te düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 1'i firari hükümlü 4 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Karabük merkezde "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi ile beraberindeki 2 kişinin üzerinde, eşyalarında ve bulundukları araçta yapılan aramada 20 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Safranbolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 kişinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 366 sentetik ecza hap, 2,06 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 650 lira ele geçirildi. Şüphelinin cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

İşlemlerinin ardından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.