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        Karabük'te binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'te bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 20:09 Güncelleme: 09.03.2025 - 20:10
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        Karabük'te binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Karabük'te bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Bayır Mahalle Fevzi Fırat Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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