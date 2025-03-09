Karabük'te binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Karabük'te bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karabük'te bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bayır Mahalle Fevzi Fırat Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.
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