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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 09:52 Güncelleme: 10.03.2025 - 09:53
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

        Kent merkezinde S.Y'nin ikamet, iş yeri ve aracında yapılan aramalarda, 0,50 gram sentetik uyuşturucu, 21,13 gram peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, muşta, 10 kartuş ve 3 tabanca fişeği ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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