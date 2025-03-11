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        Karabük'te "tekne orucu" etkinliği düzenlendi

        Karabük'te okul öncesi öğrencileri, ramazan ayının manevi atmosferini yaşayarak "tekne orucu" tuttu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 08:43 Güncelleme: 11.03.2025 - 08:44
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        Karabük'te "tekne orucu" etkinliği düzenlendi
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        Karabük'te okul öncesi öğrencileri, ramazan ayının manevi atmosferini yaşayarak "tekne orucu" tuttu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, heyecanla bekledikleri iftar vakti geldiğinde oruçlarını açarak bu özel anın sevincini yaşadı.

        Okul öncesi öğretmeni Perihan Özbek'in rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklara ramazan ayının anlamı anlatıldı.

        Tekne orucu tutan öğrenciler, iftar saatinde dualar eşliğinde oruçlarını açarken veliler ise çocuklarının bu güzel deneyimi yaşamasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'ya ve Karabük Belediyesine teşekkür etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetinkaya, "Ramazan ayı, birlik, beraberlik ve paylaşma ayıdır. Çocuklarımızın bu kutsal ayın ruhunu küçük yaşlardan itibaren hissedebilmeleri, geleneklerimizi ve değerlerimizi öğrenmeleri bizler için çok kıymetli. Atatürk Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi'mizde eğitim gören minik öğrencilerimizin tekne orucu tutarak iftar yapmaları, onların manevi gelişimi açısından anlamlı deneyim oldu. Karabük Belediyesi olarak çocuklarımızın eğitimine, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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