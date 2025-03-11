Karabük'te tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Karabük-Bartın kara yolunda seyreden F.G. idaresindeki 78 SG 589 plakalı otomobil, Kirkille mevkisinde K.Y. yönetimindeki 06 YB 541 plaka tırla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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