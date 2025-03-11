Karabük'e tarihi eser niteliğinde 43 obje ele geçirildi

Ekiplerce 2 kişinin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 14 sikke, 9 mühür, 3 iğne, 4 yüzük, ok ucu, ağırşak, 2 haç, toka, 7 obje ve melek figürü büstü olmak üzere toplam 43 parça tarihi eser ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Toprakcuma köyü yol kontrol noktasında çalışma yapıldı.

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