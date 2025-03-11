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        Karabük'e tarihi eser niteliğinde 43 obje ele geçirildi

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 43 obje ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 15:05 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:05
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        Karabük'e tarihi eser niteliğinde 43 obje ele geçirildi
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 43 obje ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Toprakcuma köyü yol kontrol noktasında çalışma yapıldı.

        Ekiplerce 2 kişinin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 14 sikke, 9 mühür, 3 iğne, 4 yüzük, ok ucu, ağırşak, 2 haç, toka, 7 obje ve melek figürü büstü olmak üzere toplam 43 parça tarihi eser ele geçirildi.

        Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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