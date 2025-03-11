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        Karabük'te çıkan örtü yangını söndürüldü

        Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan örtü yangınında 2 dekarlık alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 20:42 Güncelleme: 11.03.2025 - 20:44
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        Karabük'te çıkan örtü yangını söndürüldü
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        Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan örtü yangınında 2 dekarlık alan zarar gördü.

        Yeşilköy köyü yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan örtü yangını kısa sürede büyüdü.

        Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 dekarlık alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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