Karabük'te çıkan örtü yangını söndürüldü
Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan örtü yangınında 2 dekarlık alan zarar gördü.
Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan örtü yangınında 2 dekarlık alan zarar gördü.
Yeşilköy köyü yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan örtü yangını kısa sürede büyüdü.
Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 dekarlık alan zarar gördü.
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