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        Karabük'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Karabük'te hakkında 8 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 21:39 Güncelleme: 11.03.2025 - 21:39
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        Karabük'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Karabük'te hakkında 8 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik il merkezinde saha çalışması yürütüldü.

        Ekipler, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından aranan ve hakkında 8 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi F.Y'nin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Saha ve ileri kolluk faaliyetleri sonucu F.Y'nin eşinin, yakın zamanda ildeki bir adrese ikamet kaydı yaptırdığı tespit edildi.

        Adreste yapılan araştırmalarda F.Y'nin bu mahalde başka bir isim ile tanındığı ve ildeki bir iş yerinde çalıştığı belirlendi.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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