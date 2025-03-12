Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" için klip hazırlandı

        Karabük'ün Eflani ilçesinde, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" kapsamında video klip hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 16:04 Güncelleme: 12.03.2025 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" için klip hazırlandı
        ABONE OL

        Karabük'ün Eflani ilçesinde, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" kapsamında video klip hazırlandı.

        Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ilçenin Candaroğulları Beyliği'ne yıllarca başkentlik yaptığı hatırlatıldı.

        Eflani Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü öncülüğünde İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümüne özel video çalışması hazırlandığı belirtilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

        "İlçemizdeki çeşitli kurum ve kuruluşlarımızın da destek verdiği çalışma İstiklal Marşı'mızda vurgulanan birliği de temsil etmiş oldu. Bu anlamlı çalışmayı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyor, bu vesile ile milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan İstiklal Marşı, Türk milletinin inanç, azim ve kararlılığını sonsuza kadar yaşatacak bir destandır. İstiklal Marşı'mızın kabulünün 104'üncü yıl dönümü kutlu olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Sahte diploma" soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı
        "Sahte diploma" soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı
        Motosikletliler dikkat! Kural ihlallerine ceza artıyor
        Motosikletliler dikkat! Kural ihlallerine ceza artıyor
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Önce yaz sonra kış gibi! Havalar yeniden soğuyacak!
        Önce yaz sonra kış gibi! Havalar yeniden soğuyacak!
        Mühendis kırma eleme makinesinin içine düştü!
        Mühendis kırma eleme makinesinin içine düştü!
        Özbek'ten F.Bahçe ve Mourinho'ya sert sözler!
        Özbek'ten F.Bahçe ve Mourinho'ya sert sözler!
        ABD'de enflasyon beklentinin altında
        ABD'de enflasyon beklentinin altında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Randevu istenirse veririm
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Randevu istenirse veririm
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Yalan tanıklık' suçundan hapis istemi
        'Yalan tanıklık' suçundan hapis istemi
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Hisseleri 2.5 ayda yüzde 101 yükseldi
        Hisseleri 2.5 ayda yüzde 101 yükseldi
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Gereksiz hastane kullanmayın
        AKM akına uğradı
        AKM akına uğradı

        Benzer Haberler

        Karabük Üniversitesinden kısa kısa
        Karabük Üniversitesinden kısa kısa
        Karabük'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Karabük'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Karabük'te çıkan örtü yangını söndürüldü
        Karabük'te çıkan örtü yangını söndürüldü
        Otomobilde 43 parça tarihi eser ele geçirildi; 2 gözaltı
        Otomobilde 43 parça tarihi eser ele geçirildi; 2 gözaltı
        Karabük'e tarihi eser niteliğinde 43 obje ele geçirildi
        Karabük'e tarihi eser niteliğinde 43 obje ele geçirildi
        Karabük'te tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Karabük'te tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı