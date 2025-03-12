AK Parti Karabük Milletvekili Şahin'den adliye binası açıklaması

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük'e yeni yapılacak adliye binasının proje ihalesinin tamamlandığını bildirdi.

Şahin, yaptığı açıklamada, Karabük'te daha iyi şartlarda yargı hizmeti sunulmasını sağlayacak Karabük adliye binasının, sanki hayata geçirilmeyecekmiş gibi algıyla kamuoyuna yanıltıcı şekilde aktarılmasının büyük talihsizlik olduğunu belirtti.

Konunun detaylarının bilinmesine rağmen farklı algı oluşturulmasının, Karabük'e ve hemşehrilerine yapılan haksızlık olduğunu vurgulayan Şahin, "Karabük adliye hizmet binası, Adalet Bakanlığının 2025 yılı yatırım programına inşaat karakteristiği olarak dahil edilmiştir. Şu anda proje aşamasında olan bu önemli yatırım için süreç planlandığı şekilde ilerliyor ve ihale öncesinde gerekli ödenek aktarımı sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Şahin, proje ihalesinin tamamlandığını ve uygulama projelerinin hazırlanmaya başladığını aktararak, şunları kaydetti:

"Haziran 2025'te tamamlanması planlanan projenin ardından ağustos ayında inşaat ihalesinin yapılması öngörülmektedir. Adliye binasının şu an proje aşamasında olması nedeniyle 2025 yılı yatırım programında bin liralık iz bedeli ayrıldı. Bunun da yatırımın resmi olarak kabul edildiğinin göstergesi."

Şahin, inşaat ihalesi öncesinde proje için yeterli ödenek aktarımının sağlanacağını belirtti.

Karabük Adalet Sarayının, belirlenen takvim doğrultusunda hayata geçirileceğini ve şehrin modern yargı hizmetlerine kavuşmasının sağlanacağını vurgulayan Şahin, "2025 yılı bitmeden ihalesi yapılıp çalışmalar başlayınca bunu söyleyenler mahcup olmayacak mı? Kuru muhalefet anlayışı bize bir şey kazandırmaz. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara karşı, gerçekleri Karabük halkımızla paylaşmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.