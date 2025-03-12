Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        AK Parti Karabük Milletvekili Şahin'den adliye binası açıklaması

        AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük'e yeni yapılacak adliye binasının proje ihalesinin tamamlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 17:09 Güncelleme: 12.03.2025 - 17:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Karabük Milletvekili Şahin'den adliye binası açıklaması
        ABONE OL

        AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük'e yeni yapılacak adliye binasının proje ihalesinin tamamlandığını bildirdi.

        Şahin, yaptığı açıklamada, Karabük'te daha iyi şartlarda yargı hizmeti sunulmasını sağlayacak Karabük adliye binasının, sanki hayata geçirilmeyecekmiş gibi algıyla kamuoyuna yanıltıcı şekilde aktarılmasının büyük talihsizlik olduğunu belirtti.

        Konunun detaylarının bilinmesine rağmen farklı algı oluşturulmasının, Karabük'e ve hemşehrilerine yapılan haksızlık olduğunu vurgulayan Şahin, "Karabük adliye hizmet binası, Adalet Bakanlığının 2025 yılı yatırım programına inşaat karakteristiği olarak dahil edilmiştir. Şu anda proje aşamasında olan bu önemli yatırım için süreç planlandığı şekilde ilerliyor ve ihale öncesinde gerekli ödenek aktarımı sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

        Şahin, proje ihalesinin tamamlandığını ve uygulama projelerinin hazırlanmaya başladığını aktararak, şunları kaydetti:

        "Haziran 2025'te tamamlanması planlanan projenin ardından ağustos ayında inşaat ihalesinin yapılması öngörülmektedir. Adliye binasının şu an proje aşamasında olması nedeniyle 2025 yılı yatırım programında bin liralık iz bedeli ayrıldı. Bunun da yatırımın resmi olarak kabul edildiğinin göstergesi."

        Şahin, inşaat ihalesi öncesinde proje için yeterli ödenek aktarımının sağlanacağını belirtti.

        Karabük Adalet Sarayının, belirlenen takvim doğrultusunda hayata geçirileceğini ve şehrin modern yargı hizmetlerine kavuşmasının sağlanacağını vurgulayan Şahin, "2025 yılı bitmeden ihalesi yapılıp çalışmalar başlayınca bunu söyleyenler mahcup olmayacak mı? Kuru muhalefet anlayışı bize bir şey kazandırmaz. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara karşı, gerçekleri Karabük halkımızla paylaşmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Sahte diploma" soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı
        "Sahte diploma" soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı
        Motosikletliler dikkat! Kural ihlallerine ceza artıyor
        Motosikletliler dikkat! Kural ihlallerine ceza artıyor
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Önce yaz sonra kış gibi! Havalar yeniden soğuyacak!
        Önce yaz sonra kış gibi! Havalar yeniden soğuyacak!
        Mühendis kırma eleme makinesinin içine düştü!
        Mühendis kırma eleme makinesinin içine düştü!
        Özbek'ten F.Bahçe ve Mourinho'ya sert sözler!
        Özbek'ten F.Bahçe ve Mourinho'ya sert sözler!
        ABD'de enflasyon beklentinin altında
        ABD'de enflasyon beklentinin altında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Randevu istenirse veririm
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Randevu istenirse veririm
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Yalan tanıklık' suçundan hapis istemi
        'Yalan tanıklık' suçundan hapis istemi
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Hisseleri 2.5 ayda yüzde 101 yükseldi
        Hisseleri 2.5 ayda yüzde 101 yükseldi
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Gereksiz hastane kullanmayın
        AKM akına uğradı
        AKM akına uğradı

        Benzer Haberler

        "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" için klip hazı...
        "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" için klip hazı...
        Karabük Üniversitesinden kısa kısa
        Karabük Üniversitesinden kısa kısa
        Karabük'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Karabük'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Karabük'te çıkan örtü yangını söndürüldü
        Karabük'te çıkan örtü yangını söndürüldü
        Otomobilde 43 parça tarihi eser ele geçirildi; 2 gözaltı
        Otomobilde 43 parça tarihi eser ele geçirildi; 2 gözaltı
        Karabük'e tarihi eser niteliğinde 43 obje ele geçirildi
        Karabük'e tarihi eser niteliğinde 43 obje ele geçirildi