Karabük'te doğal alanda kurt görüntülendi
Karabük'ün Eflani ilçesinde doğal yaşam alanında kurt görüntülendi.
Karabük'ün Eflani ilçesinde doğal yaşam alanında kurt görüntülendi.
İlçeye bağlı Kavak köyü yakınlarında tarlada kurt gören kişi o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Görüntülerde, kurdun tarla kenarında koşması ve hızla ormanlık alana kaçması yer alıyor.
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