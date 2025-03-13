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        Karabük'te doğal alanda kurt görüntülendi

        Karabük'ün Eflani ilçesinde doğal yaşam alanında kurt görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 11:58 Güncelleme: 13.03.2025 - 11:58
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        Karabük'te doğal alanda kurt görüntülendi
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde doğal yaşam alanında kurt görüntülendi.

        İlçeye bağlı Kavak köyü yakınlarında tarlada kurt gören kişi o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Görüntülerde, kurdun tarla kenarında koşması ve hızla ormanlık alana kaçması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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