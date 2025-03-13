Karabük'te trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 motosiklet sürücüsüne para cezası

Motosiklet sürücülerine Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 11 bin 467 lira idari para cezası uygulandı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyen ekipler, sürücüleri tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, basında ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine, 1 Mart'ta Karabük-Safranbolu kara yolunun Kireç Kuyusu mevkisinde, trafikte seyir halindeyken akrobatik hareketler yapıp uygunsuz şerit değiştirerek, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücülerinin yakalanması için çalışma yürütüldü.

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