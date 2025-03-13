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        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük Üniversitesi (KBÜ), Webometrics dünya sıralamasında son üç yılda 593 basamak yükselerek 1632. sıraya yerleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 13:30 Güncelleme: 13.03.2025 - 13:32
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        Karabük'ten kısa kısa
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        Karabük Üniversitesi (KBÜ), Webometrics dünya sıralamasında son üç yılda 593 basamak yükselerek 1632. sıraya yerleşti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünya genelindeki üniversiteleri görünürlük, etki ve akademik üretkenliklerine göre sıralayan İspanyol Ulusal Araştırma Konseyine bağlı Cybermetrics Lab tarafından yapılan Webometrics'in Ocak 2025 dünya sıralamaları açıklandı.

        KBÜ, 2022 yılında 2 bin 225. sıradayken, yükselişine devam ederek 2023'te 1724. sıraya, 2025 yılında ise bu ivmeyi artırarak 1632. sıraya ulaştı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, elde edilen başarının tesadüf olmadığını vurgulayarak, üniversitenin bilimsel araştırma kapasitesini ve akademik performansını artırmaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

        - Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'dan Şehit Metin Arslan İlkokuluna ziyaret

        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Şehit Metin Arslan İlkokulunu ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Çetinkaya, taleplerini dinledi, eğitim hayatlarına dair sorular sordu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetinkaya, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin donanımlı bireyler olarak yetişmesi en büyük önceliğimizdir. Eğitim alanında yapılan her yatırım, geleceğimize yapılan yatırımdır. Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Ziyaret kapsamında öğretmenlerle de bir araya gelen Çetinkaya, eğitim süreciyle ilgili bilgi alarak okulun ihtiyaçlarını yerinde inceledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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