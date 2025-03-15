Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
M.Ö. idaresindeki 78 ACB 324 plakalı otomobil, 100. Yıl Mahallesi 1073. Sokak'ta R.T. idaresindeki 05 AAK 001 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, 05 AAK 001 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan B.K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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