Karabük'te motosikletin devrilme anı kask kamerasında
Karabük'ün Yenice ilçesinde motosikletin devrilme anı kask kamerasınca kaydedildi.
Karabük'ün Yenice ilçesinde motosikletin devrilme anı kask kamerasınca kaydedildi.
Karabük-Zonguldak kara yolu Cengiz Topel Bulvarı'nda seyreden motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kaza anı, sürücünün kask kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, seyir halindeki motosikletin devrilmesi yer alıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.