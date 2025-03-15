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        Karabük'te otomobilin ters yönde ilerlemesi cep telefonuyla kaydedildi

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, ters yönde ilerleyen otomobil cep telefonuyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 15:26 Güncelleme: 15.03.2025 - 15:26
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        Karabük'te otomobilin ters yönde ilerlemesi cep telefonuyla kaydedildi
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, ters yönde ilerleyen otomobil cep telefonuyla kaydedildi.

        Adnan Menderes Bulvarı'ndan Sadri Artunç Caddesi istikametine ters yönde ilerleyen otomobil, trafiği tehlikeye attı.

        O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Görüntüde aracın ters yönde ilerlemesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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