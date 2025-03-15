Karabük'te otomobilin ters yönde ilerlemesi cep telefonuyla kaydedildi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, ters yönde ilerleyen otomobil cep telefonuyla kaydedildi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, ters yönde ilerleyen otomobil cep telefonuyla kaydedildi.
Adnan Menderes Bulvarı'ndan Sadri Artunç Caddesi istikametine ters yönde ilerleyen otomobil, trafiği tehlikeye attı.
O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntüde aracın ters yönde ilerlemesi yer alıyor.
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