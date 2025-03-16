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        Karabük'te otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 09:54 Güncelleme: 16.03.2025 - 09:56
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        Karabük'te otomobille çarpışan motosikletli yaralandı
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        Karabük’ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        M.Y. idaresindeki 06 HE 7461 plakalı otomobil, Emek Kavşağı'nda B.T. idaresindeki 07 CEE 44 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletli yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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