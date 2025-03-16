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        Karabük'te devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

        Karabük'ün Ovacık ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 10:12 Güncelleme: 16.03.2025 - 10:12
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        Karabük'te devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
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        Karabük'ün Ovacık ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

        K.B. idaresindeki traktör, Erkeç Köyü Kuzgun Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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