Karabük'te devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Karabük'ün Ovacık ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Karabük'ün Ovacık ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
K.B. idaresindeki traktör, Erkeç Köyü Kuzgun Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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