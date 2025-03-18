AK Parti Karabük Milletvekili Şahin, yeniden genel sekreter yardımcılığına getirildi
AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olurlarıyla yeniden genel sekreter yardımcılığı görevine atandı.
AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olurlarıyla yeniden genel sekreter yardımcılığı görevine atandı.
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nin ardından parti içindeki görev dağılımı sürüyor.
İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'a genel sekreterlik görevi verilmesinin ardından Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olurlarıyla yeniden genel sekreter yardımcılığına getirildi.
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