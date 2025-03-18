AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Karabük'te ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Karabük'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bir dizi programa katılmak için kente gelen Uygur, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve partililer tarafından parti binası önünde karşılanan Uygur, burada toplantıya katıldı.

Daha sonra Karabük Belediyesini ziyaret eden Uygur, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile bir süre makamında görüştü.

Uygur, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Karabük Temsilciliğinin ardından Özçelik-İş Sendikası Karabük Temsilciliğine gitti.

Uygur, şehit yakınları ve gazileri de ziyaret etti.