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        Dünya üçüncüsü milli boksör Elif Güneri, Karabük'te coşkuyla karşılandı

        Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Elif Güneri, Karabük'te sevgi gösterileriyle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 18:56 Güncelleme: 18.03.2025 - 19:20
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        Dünya üçüncüsü milli boksör Elif Güneri, Karabük'te coşkuyla karşılandı
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        Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Elif Güneri, Karabük'te sevgi gösterileriyle karşılandı.

        Yenimahalle Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılama törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, antrenör Baykan Arslan, şube müdürleri, kurum personeli ve sporcular katıldı.

        Meşale ve çiçeklerle karşılanan Güneri, salona alkış eşliğinde giriş yaptı. Güneri, gazetecilere, bronz madalya kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.

        Dünya şampiyonu olmayı amaçladığını dile getiren Güneri, "Yaklaşık 2 yıllık bir aradan sonra Avrupa ve dünya şampiyonası gibi arenalarda boy göstermek gerçekten çok zor. Üçüncü oldum, altın madalyayı gerçekten kıl payı kaybettiğim maçlardan biri oldu." ifadelerini kullandı.

        Güneri, çeyrek finalde Azerbaycanlı Aynur Rzayeva'yı mağlup ettiği müsabakanın ardından rakibinin üzerindeki Azerbaycan bayrağını öpmesine ilişkin, "Azerbaycanlı arkadaşım yıllardır birlikte olduğumuz, eldiven taktığımız, altlı üstlü oynadığımız zamanlarda birbirimize partnerlik yaptığımız bir arkadaşımdı. Azerbaycan bizim kardeş ülkemiz. O an içimden geçen şeyleri yaptım. Çok da güzel bir anı oldu benim için." diye konuştu.

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