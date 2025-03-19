Karabük'ten kısa kısa

Türk Eğitim Derneği (TED) Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Karabük Valisi Mustafa Yavuz'u ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, eğitim alanındaki güncel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Karabük'te yürütülen eğitim projelerinin masaya yatırıldığı belirtildi.

Pehlivanoğlu, "Eğitim" adlı kitabını imzalayarak Yavuz'a hediye etti.

- Vali Yavuz, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

Vali Mustafa Yavuz, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Karabük Şubesi, Muharip Gaziler Derneği Karabük Şubesi, Karabük Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Karabük Şube Başkan ile üyelerini makamında misafir etti.

Vali Yavuz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gazilerin ve şehit ailelerinin devletin en kıymetli varlıkları olduğunu ifade etti.

- KBÜ'den makine mühendisliği alanında başarı

Karabük Üniversitesi (KBÜ), ShanghaiRanking tarafından açıklanan 2024 Alan Bazlı Sıralaması Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2024 sonuçlarına göre Makine Mühendisliği alanında Türkiye'nin en iyi ikinci üniversitesi oldu.

KBÜ'den yapılan yazılı açıklamada, ShanghaiRanking'in 96 ülke ve bölgeden 5 binden fazla üniversiteyi analiz ettiği aktarılan açıklamada, "Üniversiteler akademik kadro kalitesi, araştırma çıktıları, bilimsel etki ve uluslararası işbirlikleri gibi kriterlere göre değerlendirildi. KBÜ, mühendislik alanında sunduğu eğitim ve araştırma faaliyetleriyle küresel sıralamada 301-400 bandına girerken, Türkiye genelinde Makine Mühendisliği dalında ikinci sırada yer alarak önemli akademik başarı elde etti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, "Bu sıralama Karabük Üniversitesinin dünya çapındaki güçlü yükselişini bir kez daha açıkça ispatlamıştır. Karabük Üniversitesi, dünyanın en iyi üniversiteleriyle rekabet eden başarıya ulaşmıştır. Karabük Üniversitesi akademisyenleri, idari personeli ve öğrencileri ile bu başarıyı Karabük şehrine hediye etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​​​​​​​​