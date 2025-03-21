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        Karabük'ten kısa kısa

        Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazan milli boksör Elif Güneri, antrenörü Baykan Arslan ile Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 15:50 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:50
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        Karabük'ten kısa kısa
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        Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazan milli boksör Elif Güneri, antrenörü Baykan Arslan ile Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'yı ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çetinkaya, başarılı sporcuyu ve antrenörünü tebrik etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetinkaya, "Karabük'ün adını uluslararası arenada başarıyla duyuran Elif Güneri, bizlere bir kez daha büyük gurur yaşattı. Azmi, disiplini ve mücadelesiyle gençlerimize örnek olan Elif Güneri'yi yürekten kutluyorum. Yeni şampiyonalarda yeni zaferlere imza atacağına yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        - KBÜ öğrenci topluluklarının 39 projesine ÜNİDES desteği

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrenci topluluklarının 39 projesi, İş Birliği ve Destek Programında (ÜNİDES) destek almaya hak kazandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "En çok projesi kabul edilen" üniversiteler arasında üçüncü kez Türkiye ikinciliğini kazanan KBÜ, ayrıca Karadeniz Bölgesi'nde birinci olarak önemli başarıya imza attı.

        Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları kapsamında, 2024-2025 yılı 3. dönem başvuru sonuçları açıklandı.

        Başvurularda, 81 ilden toplam 1945 proje değerlendirmeye alındı.

        Değerlendirme sonucunda, 426'sı ulusal düzeyde, 881'i yerel düzeyde olmak üzere toplam 1307 proje destek almaya hak kazandı. Projelere toplam 81 milyon 470 bin 632 lira bütçe desteği sağlandı.

        Karabük Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci topluluklarının 29 yerel ve 10 ulusal olmak üzere toplamda 39 projesi, ÜNİDES kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

        Bu sonuçla KBÜ, ÜNİDES'te en fazla projesi kabul edilen üniversiteler arasında üst üste üçüncü kez Türkiye ikincisi olurken, Karadeniz Bölgesi'nde de birinci sıraya yükseldi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, "Karabük Üniversitesi olarak 'Bilim Merkezli Öğrenci Dostu Üniversite' vizyonumuz doğrultusunda, öğrencilerimizin projelerini hayata geçirebilmeleri adına her zaman yanlarında olacağız. ÜNİDES, bu vizyonu gerçekleştirmede önemli platform olarak karşımıza çıkmaktadır ve gençlerimizin yenilikçi projeleriyle topluma katkı sağlamalarını desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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