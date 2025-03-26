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        Karabük'te Genç Yeşilay ile Sesli Düşünme Kulübünce iftar programı düzenlendi

        Karabük'te Genç Yeşilay ile Sesli Düşünme Kulübünce iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 08:56 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:41
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        Karabük'te Genç Yeşilay ile Sesli Düşünme Kulübünce iftar programı düzenlendi
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        Karabük'te Genç Yeşilay ile Sesli Düşünme Kulübünce iftar programı düzenlendi.

        Karabük Üniversitesinde düzenlenen programda konuşan rektör danışmanı, Genç Yeşilay Kulübü ve Sesli Danışma Kulübü danışmanı öğretim görevlisi Mesut Doğan, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın öncülüğünde kampüste ramazan etkinlikleri çerçevesinde iftarlar düzenlediklerini söyledi.

        Genç Yeşilay Kulübü ve Karabük Yeşilay Cemiyeti olarak bağımlılıklarla mücadeleye devam ettiklerini belirten Doğan, "Merkez kampüsümüzü 'Dumansız Kampüs' yapmakta kararlıyız. Gençlik ve Spor Bakanlığı Üniversite Destek Projeleri kapsamında, Genç Yeşilay Kulübü olarak 2 projemiz 40 ve 50 bin lira destek aldı. Bu projeleri nisan ve mayıs aylarında Mühendislik Fakültesi ve TÖMER binasında gerçekleştirmek üzere hazırlıklarımızı bugün itibarıyla tamamladık." ifadelerini kullandı.

        Yeşilay Karabük Şube Başkanı Ahmet Ustaoğlu'nun da konuşma yaptığı program, günün anısına yapılan çekilişle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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